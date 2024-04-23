Зеленский встретился с министром обороны Дании — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 апреля, провел встречу с министром обороны Дании Мортеном Бедскоу. Стороны обсудили усиление украинских регионов системами ПВО.
Об этом глава государства написал в своем блоге в Telegram.
Зеленский встретился с министром обороны Дании
"Провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Благодарю правительство и народ Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России", — пишет он.
Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и Дании и усиление систем ПВО.
"Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области. Отдельное внимание — перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину", — резюмирует Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, обсудив военную помощь Украине от Туманного Альбиона.
Также недавно глава государства разговаривал с президентом США Джо Байденом, обсудив выделение финансовой помощи для Украины.
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