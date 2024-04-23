Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії — що обговорювали

Володимир Зеленський та Мортен Бедскоу. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 квітня, провів зустріч з міністром оборони Данії Мортеном Бедскоу. Сторони обговорили посилення українських регіонів системами ППО.

Про це глава держави написав у своєму блозі в Telegram.

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"Провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу. Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії", — пише він.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю України та Данії та посилення системами ППО.

"Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області. Окрема увага — перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну", — резюмує Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, обговоривши військову допомогу Україні від Туманного Альбіону.

Також не так давно глава держави розмовляв з президентом США Джо Байденом, обговоривши виділення фінансової допомоги для України.