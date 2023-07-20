Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей. Он подчеркнул, что люди должны чувствовать, что бюджет тратится правильно.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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Обращение Зеленского

"Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут. Сначала победа", — подчеркнул президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.

Также мы сообщали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о растратах Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен.

Добавим, что шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.