Зеленский обратился к представителям местных властей
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей. Он подчеркнул, что люди должны чувствовать, что бюджет тратится правильно.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
Обращение Зеленского
"Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут. Сначала победа", — подчеркнул президент.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.
Также мы сообщали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о растратах Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен.
Добавим, что шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.