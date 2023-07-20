Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади. Він наголосив, що люди мають відчувати, що бюджет витрачається правильно.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Звернення Зеленського

"Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани — почекають. Спочатку перемога", — наголосив президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на тему бюджетних витрат. Також український лідер доручив главі уряду розглянути можливу заміну керівника Міністерства культури та інформації Олександра Ткаченка.

Також ми повідомляли, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту. За його словами, на кіно Україна витратить 400 млн гривень.

Додамо, що шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.