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Зеленский обратился к россиянам: что сказал украинский лидер

24 июня 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский обратился к россиянам: вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный переворот в России. В своем вечернем обращении он также обратился к россиянам.

Соответствующее обращение опубликовал Владимир Зеленский в Telegram.

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Обращение Зеленского

Глава государства сообщил, что российские власти не могут ничего контролировать, а в стране происходит "полный хаос".

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие некой предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", — говорится в обращении.

Обращение к россиянам

"Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами — тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией", — сказал Зеленский. 

Он уверил, что украинцы будут продолжать защищать свою свободу и страну, а также заверил, что победа Украины в войне очевидна.

"Чем дольше ваши войска будут на украинской земле — тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал бунт Пригожина. Он сказал, что это свидетельство слабости России и путинского режима. Этот путь Российская Федерация избрала для себя сама.

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