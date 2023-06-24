Зеленський звернувся до росіян: вечірнє звернення

Зеленський звернувся до росіян: що сказав український лідер
Президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий переворот у Росії. У своєму вечірньому зверненні він також звернувся до росіян.
Відповідне звернення опублікував Володимир Зеленський у Telegram.
Звернення Зеленського
Глава держави повідомив, що російська влада не може нічого контролювати, а у країні відбувається "повний хаос".
"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", — йдеться у зверненні.
Звернення до росіян
"Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами — тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией", — сказав Зеленський.
Він запевнив, що українці продовжуватимуть захищати свою свободу та країну, а також запевнив, що перемога України у війні очевидна.
"Чем дольше ваши войска будут на украинской земле — тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф", — додав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував бунт Пригожина. Він сказав, що це є свідченням слабкості Росії та путінського режиму. Цей шлях Російська Федерація обрала собі сама.