Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський звернувся до росіян: що сказав український лідер arrow

Зеленський звернувся до росіян: що сказав український лідер

24 червня 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський звернувся до росіян: вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував військовий переворот у Росії. У своєму вечірньому зверненні він також звернувся до росіян. 

Відповідне звернення опублікував Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Звернення Зеленського

Глава держави повідомив, що російська влада не може нічого контролювати, а у країні відбувається "повний хаос". 

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", — йдеться у зверненні. 

Звернення до росіян

"Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами — тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией", — сказав Зеленський. 

Він запевнив, що українці продовжуватимуть захищати свою свободу та країну, а також запевнив, що перемога України у війні очевидна. 

"Чем дольше ваши войска будут на украинской земле — тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф", — додав він. 

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував бунт Пригожина. Він сказав, що це є свідченням слабкості Росії та путінського режиму. Цей шлях Російська Федерація обрала собі сама.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB