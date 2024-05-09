Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский уволил Залужного с военной службы arrow

Зеленский уволил Залужного с военной службы

9 мая 2024 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский уволил Залужного с военной службы
Валерий Залужный. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного с военной службы. Причина — состояние здоровья.

Соответствующий указ появился на сайте офиса президента в среду, 8 мая.

Читайте также:

Увольнение Залужного с военной службы

"Уволить генерала ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в указе об увольнении Залужного с военной службы.

Увольнение Залужного
Скриншот

 

Что известно об отставке Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ. Стало известно об отставке бывшего Главкома Вооруженных Сил. Его должность занял Александр Сырский.

Позже появился указ Президента об увольнении Валерия Залужного.

24 апреля в Офисе президента рассказали, что уже "в ближайшие недели" Залужный приступит к работе посла в Великобритании. Лондон уже официально согласовал его кандидатуру.

Владимир Зеленский
Офис президента
война
Валерий Залужный
военные
увольнение
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка