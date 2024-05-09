Зеленский уволил Залужного с военной службы

Валерий Залужный. Фото: Генштаб

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного с военной службы. Причина — состояние здоровья.

Соответствующий указ появился на сайте офиса президента в среду, 8 мая.

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Увольнение Залужного с военной службы

"Уволить генерала ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в указе об увольнении Залужного с военной службы.

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Что известно об отставке Залужного

Напомним, 8 февраля Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ. Стало известно об отставке бывшего Главкома Вооруженных Сил. Его должность занял Александр Сырский.

Позже появился указ Президента об увольнении Валерия Залужного.

24 апреля в Офисе президента рассказали, что уже "в ближайшие недели" Залужный приступит к работе посла в Великобритании. Лондон уже официально согласовал его кандидатуру.