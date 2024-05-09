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Зеленський звільнив Залужного з військової служби

9 травня 2024 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Валерій Залужний. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного з військової служби. Причина — стан здоров'я. 

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента у середу, 8 травня. 

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Звільнення Залужного з військової служби

"Звільнити генерала ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", — йдеться в указі про звільнення Залужного з військової служби. 

Звільнення Залужного
Скриншот

 

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський зустрівся із Залужним, щоб обговорити оновлення керівництва ЗСУ. Стало відомо про відставку колишнього Головкома Збройних Сил. Його посаду обійняв Олександр Сирський. 

Пізніше з'явився указ Президента про звільнення Валерія Залужного. 

24 квітня в Офісі президента розповіли, що вже "найближчими тижнями" Залужний приступить до роботи  посла у Великій Британії. Лондон вже офіційно погодив його кандидатуру.

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
Валерій Залужний
військові
звільнення
війна в Україні

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