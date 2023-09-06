Зеленскому подарили футболку на случай переговоров с Путиным

Президенту военные подарили футболку. Фото: Офис Президента Украины

Украинские военные подарили Президенту Владимиру Зеленскому футболку. Попросили надеть ее на случай переговоров с Владимиром Путиным.

Видео вручения подарка в сеть выложили сами военные.

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Подарок для Президента

Президент Украины посетил в зоне боевых действий украинских военных. Вручил им награды. Военные также решили сделать Владимиру Зеленскому подарок.

Вручили ему футболку для переговоров с российским президентом Путиным. На футболке — красноречивая надпись о российском корабле.

Подарком Президент остался доволен.

Напомним, диктатор России Владимир Путин заявил, что западные политики умышленно поставили во главе Украины Президента еврейского происхождения. Таким образом, они якобы пытаются прикрыть мифическое "прославление нацизма" в нашем государстве.

Соответствующее видео появилось на одном из российских пропагандистских каналов.