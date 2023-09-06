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Зеленському подарували футболку на випадок переговорів із Путіним

6 вересня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленському подарували футболку на випадок переговорів із Путіним
Президенту військові подарували футболку. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські військові подарували Президенту Володимиру Зеленському футболку. Попросили вдягти її на випадок переговорів з Володимиром Путіним. 

Відео отримання подарунку у мережу виклали самі військові. 

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Подарунок для Президента

Президент Україні відвідав у зоні бойових дій українських військових. Вручив їм нагороди. Військові також вирішили зробити Володимиру Зеленському подарунок. 

Вручили йому футболку для переговорів з російським президентом Путіним. На футболці — красномовний напис про російський корабль.

Подарунком Президент залишився задоволеним. 

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін заявив, що західні політики навмисне поставили на чолі України Президента єврейського походження. Таким чином вони нібито намагаються прикрити міфічне "прославлення нацизму" в нашій державі.

Відповідне відео з'явилося на одному з російських пропагандистських каналів.

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