Как восстановить утраченный военный билет — алгоритм действий

Документы у украинского военного. Фото: УНИАН

Одним из главных документов для военнослужащих и военнообязанных лиц в запасе есть военный билет. Однако при разных обстоятельствах он может быть потерян или испорчен.

Специалисты общественной организации "Юридическая сотня" рассказали, как можно восстановить утраченный военный билет.

Читайте также:

Относительно важности документа

Военный билет определяет принадлежность владельца к военной службе, службе в запасе и воинской обязанности и есть бессрочным.

Статус военного билета определен рядом законодательных актов:

Указом Президента Украины №582/2016 от 30.12. 2016 г.;

Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Каждый военнослужащий (военнообязанный, резервист) обязан:

надежно хранить военный билет;

следить за своевременным и точным внесением в него изменений;

выполнять требования Закона Украины " О воинской обязанности и военной службе".

Военный билет. Фото: google.com

В каком случае военный билет может быть выдан повторно

Военный билет может быть выдан повторно, если документ:

непригоден для дальнейшего пользования: (документ сильно поврежден, испорчен и т.п.);

уничтожен во время стихийного бедствия;

потерян или похищен.

Также военный билет заменяют, когда военнослужащий (военнообязанный, резервист) сменяет фамилию, имя или отчество.

Если военный билет был испорчен — подлежит ли восстановлению

Да, если военный билет был испорчен из-за небрежного хранения, его можно восстановить.

Однако за испорченный или небрежно сохраненный военный билет, из-за чего он был потерян, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет ответственность в соответствии с законом.

Так, ст. 211 КУоАП предусматривает штраф за небрежное хранение в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (от 510 до 850 гривен).

В случае, если такое правонарушение совершено повторно или в особый период, сумма штрафа составляет от пятидесяти до ста тысяч рублей (от 850 до 1700 гривен).

Штраф военном. Фото: google.com

Как получить новый военный билет в связи с изменением фамилии

Если необходимость получения военного билета повторно связана с изменением фамилии, имени или отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста), он выдается из полученного военнослужащим (военнообязанным, резервистом) нового паспорта гражданина Украины.

Куда обращаться через утраченный военный билет

О потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин потери военного билета и просьбой о его повторной выдаче.

Лицо, освобожденное от военной службы (военнообязанный, резервист), обращается с заявлением к руководителю ТЦК и СП (военкомат), в котором состоит на военном учете. В заявлении также следует объяснить причины потери билета.

Возобновление военного билета. Фото: Новости.

Что нужно для возобновления военного билета

1. Заявление/рапорт, в котором указывается обстоятельства потери военного билета и просьба о повторной его выдаче.

2. Паспорт.

3. Матовое фото 3х4 без уголка.

4. Поврежденный документ или его остатки (при наличии).

5. Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

6. Справка из отдела полиции, написанное заявление о потере (если документ был похищен).

Важно: повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП (военкомата) на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста).

Военный собирает документы. Фото: google.com

Что важно знать

Военнослужащий (военнообязанный, резервист) может передавать военный билет другим лицам только при условии получения оформленной в установленном порядке расписки о получении соответствующими лицами такого билета.

Для упрощения процедуры восстановления военного билета в будущем очень полезно сделать копии и электронные копии. Бумажные копии уместно оставить на хранение близким. Электронные копии удобно и безопасно отправить по электронной почте.

Какие сроки восстановления военного билета

Установленных сроков восстановления военного билета нет. Однако это занимает не менее недели и зависит от загруженности конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Раньше мы рассказывали, как получить военный билет тем, кто не проходил службу в ВСУ.

Напомним, мы писали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.

Также мы сообщали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.