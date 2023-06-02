Як відновити втрачений військовий квиток — алгоритм дій

Документи в українського військового. Фото: УНІАН

Одним з найголовніших документів для військовослужбовців та військовозобов’язаних осіб у запасі є військовий квиток. Проте за різних обставин він може бути втрачений або зіпсутий.

Фахівці громадської організації "Юридична сотня" розповіли, як можна відновити втрачений військовий квиток.

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Щодо важливості документа

Військовий квиток визначає належність власника до військової служби, служби в запасі та військового обов’язку і є безстроковим.

Статус військового квитка визначено рядом законодавчих актів:

Указом Президента України № 582/2016 від 30.12. 2016 р.;

Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Кожен військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) зобов’язаний:

надійно зберігати військовий квиток;

стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін;

виконувати вимоги Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Військовий квиток. Фото: google.com

У якому випадку військовий квиток може бути виданий повторно

Військовий квиток може бути виданий повторно у разі, якщо документ:

непридатний для подальшого користування: (документ сильно пошкоджений, зіпсутий тощо);

знищений під час стихійного лиха;

втрачений або викрадений.

Також військовий квиток заміняють, коли військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) змінює прізвище, ім'я або по батькові.

Якщо військовий квиток був зіпсований — чи підлягає відновленню

Так, якщо військовий квиток був зіпсутий через недбале зберігання, його також можна відновити.

Проте, за зіпсований або недбало збережений військовий квиток, через що він був втрачений, військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе відповідальність відповідно до закону.

Так, ст. 211 КУпАП передбачає штраф за недбале зберігання в розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 гривень).

У разі, якщо таке правопорушення вчинене повторно або в особливий період, сума штрафу складає від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

Штраф військовому. Фото: google.com

Як отримати новий військовий квиток у зв'язку зі зміною прізвища

Якщо необхідність одержання військового квитка повторно пов’язана зі зміною прізвища, імені чи по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), то він видається на підставі одержаного військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) нового паспорта громадянина України.

Куди звертатися через втрачений військовий квиток

Про втрату військового квитка чинний військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру за місцем проходження військової служби рапортом із поясненням причин втрати військового квитка та проханням про його повторну видачу.

Особа, звільнена з військової служби (військовозобов’язаний, резервіст), звертається із заявою до керівника ТЦК та СП (військкомат), у якому перебуває на військовому обліку. У заяві також слід пояснити причини втрати квитка.

Відновлення військового квитка. Фото: Новини.LIVE

Що потрібно для відновлення військового квитка

1. Заява/рапорт, у якій(-ому) зазначається про обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу.

2. Паспорт.

3. Матове фото 3х4 без куточка.

4. Пошкоджений документ або його залишки (за наявності).

5. Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

6. Довідка з відділу поліції, що була написана заява про втрату (якщо документ був викрадений).

Важливо: повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням керівника відповідного ТЦК та СП (військкомату) на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста).

Військовий збирає документи. Фото: google.com

Що важливо знати

Військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними особами такого квитка.

Задля спрощення процедури відновлення військового квитка в майбутньому дуже корисно зробити копії та електронні копії. Паперові копії доречно залишити на зберігання близьким. Електронні копії зручно та безпечно відправити близьким електронною поштою.

Які строки відновлення військового квитка

Встановлених строків для відновлення військового квитка немає. Однак, це займає не менше ніж тиждень й залежить від завантаженості конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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