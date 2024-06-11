В Херсонской области женщина пешком вышла с оккупированной территории

Женщина вышла из оккупированных Олешек под сопровождением украинской дрона — видео
В Херсонской области женщина решила пешком пересечь мост со стороны Олешек в Херсон. Ее сопровождал беспилотник украинских защитников.
Соответствующее видео публикуют ряд Telegram-каналов.
Пешком вышла из оккупации
По данным пользователей соцсетей, женщина вышла на Антоновский мост, который соединяет оккупированные Олешки и Херсон, где ее заметили украинские военные.
На видео видно, как она пыталась пересечь переправу, но вернулась назад, поскольку мост разрушен и его невозможно перейти. После этого наши защитники смогли ее забрать с левого берега Днепра на подконтрольный Украине правый берег.
Напомним, 98-летняя украинка шла пешком около 10 км, чтобы выйти из оккупированной части села Очеретино Донецкой области.
Пенсионерка рассказала, что потеряла все: оккупанты уничтожили жилье, которое она строила собственными руками, а ее родные получили ранения.
Кроме того, в Донецкой области 88-летний дедушка пешком пересек оккупированную российской армией часть Очеретино. Мужчина сбежал оттуда, потому что принципиально не хотел получать российский паспорт.
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