В Херсонской области женщина пешком вышла с оккупированной территории

Женщина на мосту. Фото: скриншот с видео

В Херсонской области женщина решила пешком пересечь мост со стороны Олешек в Херсон. Ее сопровождал беспилотник украинских защитников.

Соответствующее видео публикуют ряд Telegram-каналов.

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Пешком вышла из оккупации

По данным пользователей соцсетей, женщина вышла на Антоновский мост, который соединяет оккупированные Олешки и Херсон, где ее заметили украинские военные.

На видео видно, как она пыталась пересечь переправу, но вернулась назад, поскольку мост разрушен и его невозможно перейти. После этого наши защитники смогли ее забрать с левого берега Днепра на подконтрольный Украине правый берег.

Напомним, 98-летняя украинка шла пешком около 10 км, чтобы выйти из оккупированной части села Очеретино Донецкой области.

Пенсионерка рассказала, что потеряла все: оккупанты уничтожили жилье, которое она строила собственными руками, а ее родные получили ранения.

Кроме того, в Донецкой области 88-летний дедушка пешком пересек оккупированную российской армией часть Очеретино. Мужчина сбежал оттуда, потому что принципиально не хотел получать российский паспорт.