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Жінка вийшла з окупованих Олешок під супроводом українського дрона — відео

11 червня 2024 18:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Херсонщині жінка пішки вийшла з окупованої території
Жінка на мосту. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Херсонській області жінка вирішила пішки перетнути міст з боку Олешок до Херсона. Її супроводжував безпілотник українських захисників.

Відповідне відео публікують низка Telegram-каналів.

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За даними користувачів соцмереж, жінка вийшла на Антонівський міст, який з'єднує окуповані Олешки та Херсон, де її помітили українські військові.

На відео видно, як вона намагалася перетнути переправу, але повернулася назад, оскільки міст зруйнований та його неможливо перейти. Після цього наші захисники змогли її забрати з лівого берега Дніпра на підконтрольний Україні правий берег.

Нагадаємо, 98-річна українка йшла пішки близько 10 км, аби вийти з окупованої частини села Очеретине Донецької області.

Пенсіонерка розповіла, що втратила все: окупанти знищили житло, яке вона будувала власними руками, а її рідні отримали поранення.

Крім того, на Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного. Чоловік втік звідти, бо принципово не хотів отримувати російський паспорт.

Херсон
безпілотник
українці
окупація
Херсонська область

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