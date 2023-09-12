Военный учет в Украине: привлечение женщин и цифровой реестр

Украинские женщины-военнослужащие. Фото: УНИАН

В Украине меняется процесс военного учета — с 1 октября в территориальных центрах комплектования ждут всех женщин с медицинским образованием и местом работы в медицинских и фармацевтических организациях. Как это нововведение, а также идея цифровизации военного учета, повлияют на украинское общество — поговорим в сегодняшнем материале.

Женщины на учете. И службе?

С 1 октября в Украине изменяются правила военного учета, прежде всего для женщин. Благодаря изменениям в законодательстве часть украинок должна обязательно стать на военный учет. Речь идет о гражданках Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют медицинское образование или работают в медицинской отрасли.

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Этот момент — с определением тех, кого именно будут брать на учет — очень непрост и может вызвать резко негативную реакцию со стороны женской части украинского общества. Потому что одно дело — учитывать гражданок Украины, которые работают в медицинских учреждениях, то есть брать за основание фактическое место работы. И совсем другое — ориентироваться на данные диплома, то есть полученного за много лет до начала войны образования, которое может не использоваться. Соответствующая и разница в пользе от медиков, имеющих постоянную актуальную практику, от "медиков", которых с отраслью связывает только полученный когда-то диплом.

Кто из украинских женщин-медиков должны быть взяты на учет? Конечно же, главные категории — врачи и медсестры. Но закон не ограничивается только этими медицинскими работниками. Военный учет должен охватить также акушерок с фармацевтами, а кроме того, еще и стоматологов.

Украинские женщины в ВСУ

Фото: Zaxid.net

Впрочем, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать будущие нововведения в процессе военного учета, взятие женщин-медиков на военный учет отнюдь не означает, что они сразу будут отправлены на фронт.

Протесты будут, но родину нужно защищать

Снегирев подчеркнул, что женщины на обязательном военном учете — это отнюдь не новость, подобная практика существовала и в советское время. Поэтому назвать процесс учета медиков женского пола не является новостью, здесь речь идет скорее об упорядочении процесса военного учета в целом.

Вообще, отметил эксперт, Украине в сложившейся ситуации стоит брать пример с другой страны, которая имеет, мягко говоря, проблемных соседей — с Израиля. Где обязательную военную службу проходят все — и мужчины, и женщины. Да и Конституция Украины прямо говорит, что одной из главных обязанностей граждан является защита своей родины. А сейчас как раз то время, когда родину нужно защищать от российского агрессора.

Конечно, недовольство и, возможно, даже протесты против обязательного учета женщин-медиков или женщин с медицинским образованием в Украине так или иначе появятся. Но это не значит, что от этой идеи нужно отказаться. К тому же военный учет — это не автоматическая "путевка" в зону боевых действий, а лишь подсчет мобилизационного потенциала, в частности в отношении медицинских работников, необходимых на фронте.

Цифровизация военного учета: минусы в условиях войны

Другой идеей, которую, кстати, озвучил в Верховной Раде сам новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров, — перевод процесса военного учета в цифровую плоскость. В частности, речь шла о создании цифрового военного билета.

Эти предложения тоже не новые, тема возможных электронных повесток, которые будут рассылаться через государственное мобильное приложение "Дія", обсуждались и раньше. Но, подчеркнул Дмитрий Снегирев, в отечественном законодательстве четко выписаны процедура и формат вручения повесток (а также ответственность, которая наступает после нарушения гражданином соответствующих законов) — и ни о каком мобильном приложении или каком-либо другом цифровом формате речь не идет.

Военный билет в Украине пока бумажный, но может стать цифровым

Фото: "Ми — Україна"

То есть для цифровизации военного учета придется менять законодательство. Это довольно противоречивый момент и вряд ли может быть реализован на практике в ближайшее время, по крайней мере во время войны. Хотя подобных ура-патриотических идей, уверен эксперт, будет звучать еще многое.

Дмитрий Снегирев назвал один из главных минусов идеи цифрового военного учета в Украине. В настоящее время Российская Федерация ведет войну против нашего государства не только на поле боя, но и в других областях — в частности, кибербезопасности. И эта война очень серьезна, по крайней мере россияне продемонстрировали, что могут взламывать даже хорошо защищенные американские ресурсы.

Созданная в процессе цифровизации военного учета база данных украинских военнообязанных в такой ситуации находится под серьезной угрозой атаки российских хакеров. А как будут использованы страной-агрессором личные данные граждан Украины, можно только догадываться. Несмотря на поражения на фронте, информационно-психологические спецоперации россиян против украинского общества будут продолжаться, и давать им дополнительные возможности для этих операций вряд ли целесообразно.

Поэтому идея создания цифрового реестра военнообязанных несет определенные риски, которые в нынешних условиях полномасштабной войны могут стать серьезной проблемой — и это действующая власть должна учитывать.