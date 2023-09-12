Військовий облік в Україні: залучення жінок та цифровий реєстр

Українські жінки-військовослужбовиці. Фото: УНІАН

В Україні змінюється процес військового обліку. Так, з 1 жовтня у територіальних центрах комплектування чекають усіх жінок з медичною освітою і місцем роботи у медичних та фармацевтичних організаціях. Як це нововведення, а також ідея цифровізації військового обліку, вплинуть на українське суспільство — поговоримо у сьогоднішньому матеріалі.

Жінки на обліку. І службі?

З 1 жовтня в Україні змінюються правила військового обліку — перш за все, для жінок. Завдяки змінам у законодавстві частина українок має обов’язково стати на військовий облік. Йдеться про тих громадянок України віком від 18 до 60 років, які мають медичну освіту чи працюють у медичній галузі.

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Цей момент — із визначенням тих, кого саме будуть брати на облік — є дуже непростим і може викликати різко негативну реакцію з боку жіночої частини українського суспільства. Бо одна справа — обліковувати тих громадянок України, які працюють у медичних закладах, тобто брати за підставу фактичне місце роботи. І зовсім інша — орієнтуватися на дані диплому, тобто отриманої за багато років до початку війни освіти, яка може не використовуватися. Відповідною є і різниця у користі від медиків, які мають постійну актуальну практику, і від "медиків", яких із галуззю пов’язує лише отриманий колись диплом.

Кого ж з українських жінок-медикинь мають взяти на облік? Звісно ж, головні категорії — це лікарки і медсестри. Але закон не обмежується тільки цими медичними працівниками. Військовий облік має охопити також і акушерок з фармацевтами, а крім того, ще і стоматологинь.

Українські жінки в ЗСУ

Фото: Zaxid.net

Втім, зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися із проханням прокоментувати майбутні нововведення у процесі військового обліку, взяття жінок-медиків на військовий облік аж ніяк не означає, що вони відразу будуть відправлені на фронт.

Протести будуть, але батьківщину треба захищати

Снєгирьов наголосив, що жінки на обов’язковому військовому обліку — це аж ніяк не новина, подібна практика існувала і в радянські часи. Тож назвати процес обліковування медиків жіночої статі не є якоюсь новиною, тут радше йдеться про упорядкування процесу військового обліку в цілому.

Взагалі, наголосив експерт, Україні в тій ситуації, яка склалася, варто брати приклад із іншої країни, яка має, м’яко кажучи, проблемних сусідів — з Ізраїлю. Де обов’язкову військову службу проходять усі — і чоловіки, і жінки. Та і Конституція України прямо говорить, що одним із головних обов’язків громадян є захист своєї батьківщини. А зараз саме той час, коли батьківщину треба захищати від російського агресора.

Звісно ж, незадоволення і, можливо, навіть протести проти обов’язкового обліку жінок-медикинь чи жінок з медичною освітою в Україні так чи інакше з’являться. Але це не означає, що від цієї ідеї треба відмовитися. До того ж, військовий облік — це не автоматична "путівка" у зону бойових дій, а лише підрахунок мобілізаційного потенціалу, зокрема щодо медичних працівників, необхідних на фронті.

Цифровізація військового обліку: мінуси в умовах війни

Іншою ідеєю, яку, до речі, озвучив у Верховній Раді сам новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров, є переведення процесу військового обліку у цифрову площину. Зокрема, йшлося про створення цифрового військового квитка.

Ці пропозиції теж не є новими, тема можливих електронних повісток, які будуть розсилатися через державний мобільний застосунок "Дія", обговорювалися і раніше. Але, підкреслив Дмитро Снєгирьов, у вітчизняному законодавстві чітко виписані процедура і формат вручення повісток (а також відповідальність, яка настає після порушення громадянином відповідних законів) — і про жоден мобільний застосунок чи якийсь інший цифровий формат там не йдеться.

Військовий квиток в Україні поки що паперовий, але може стати цифровим

Фото: "Ми — Україна"

Тобто для цифровізації військового обліку доведеться змінювати законодавство. Що є досить суперечливим моментом і навряд чи може бути реалізовано на практиці у найближчий час, принаймні під час війни. Хоча подібних ура-патріотичних ідей, упевнений експерт, лунатиме ще багато.

Дмитро Снєгирьов назвав один із головних мінусів ідеї цифрового військового обліку в Україні. Нині Російська Федерація веде війну проти нашої держави не тільки на полі бою, а і в інших царинах — зокрема, кібербезпеці. І ця війна є дуже серйозною, принаймні росіяни продемонстрували, що можуть зламувати навіть добре захищені американські ресурси.

Створена в процесі цифровізації військового обліку база даних українських військовозобов’язаних у такій ситуації під серйозною загрозою атаки російських хакерів. А як будуть використані країною-агресором особисті дані громадян України, можна тільки здогадуватися. Попри поразки на фронті, інформаційно-психологічні спецоперації росіян проти українського суспільства триватимуть — і давати їм додаткові можливості для цих операцій навряд чи є доцільним.

Тож ідея створення цифрового реєстру військовозобов’язаних несе певні ризики, які в нинішніх умовах повномасштабної війни можуть стати серйозною проблемою — і на це чинній владі доведеться зважати.