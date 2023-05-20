Жители Луганской области подали 35 тыс. заявлений о возмещении поврежденного имущества

Жители Северодонецка эвакуировались из разрушенного города. Фото из открытых источников

В Госреестр поврежденного в результате войны имущества внесено более 8,5 тысячи заявлений от жителей Луганской области. Только наличие данных в этом реестре позволяет получить компенсацию или возмещение.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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Заявления о разрушенном имуществе

Жители Луганской области уже подали 35 649 заявлений о разрушенном и поврежденном имуществе.

Военные администрации региона обработали 10 668 сообщений.

Более 2,5 тысяч сообщений не были обработаны по разным причинам — некорректные данные или дублирование.

Статистика сообщений о поврежденном или разрушенном имуществе, Луганская область

Инфографика: Луганская ОВА

Всего к объектам Государственного реестра имущества, поврежденному и уничтоженному в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации (РПЗМ) было привязано 8514 сообщений.

Советы от областной власти

Артем Лысогор подчеркнул, что только наличие информации о повреждении или полном разрушении имущества в госреестре позволит получить компенсацию или возмещение.

"Подать уведомление можно через средства Единого государственного вебпортала электронных услуг, с использованием мобильного приложения Портала Действие или через администратора центра предоставления административных услуг или нотариуса", — пояснил глава Луганской ОВД.

Напомним, что Минцифры анонсировало возможность предоставления таких сообщений через мобильное приложение государственных услуг "Дія".