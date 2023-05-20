Жителі Луганщини подали 35 тис. заяв про відшкодування пошкодженого майна

Мешканці Сєвєродонецька, які евакуювалися із зруйнованого міста. Фото з відкритих джерел

До Держреєстру пошкодженого внаслідок війни майна внесено понад 8,5 тисяч заяв від мешканців Луганської області. Тільки наявність даних у цьому реєстрі дає можливість отримати компенсацію чи відшкодування.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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Заяви про зруйноване майно

Мешканці Луганської області подали уже 35 649 заяв про зруйноване та пошкоджене майно.

Військові адміністрації регіону опрацювали 10 668 повідомлень.

Понад 2,5 тисячі повідомлень не були обробленими з різних причин — некоректні дані чи дублювання.

Статистика повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно, Луганська область

Інфографіка: Луганська ОВА

Усього до об'єктів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (РПЗМ) було прив’язано 8514 повідомлень.

Поради від обласної влади

Артем Лисогор наголосив, що тільки наявність інформації про пошкодження чи повне руйнування майна у держреєстрі дасть можливість отримати компенсацію чи відшкодування.

"Подати повідомлення можна через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, з використанням мобільного додатка Порталу Дія або через адміністратора центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса", — пояснив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що Мінцифри анонсувало можливість подання таких повідомлень через мобільний застосунок державних послуг "Дія".