Жителей Никополя предупредили о новой провокации россиян: что придумали на этот раз

Местных жителей призывают избегать пребывания на открытых местах

Жителей Никополя предупредили об опасности со стороны российских окупантов. Захватчики могут начать обстрел района Запорожской АЭС из-за визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, чтобы затем обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram.

Какие провокации готовят россияне

"На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины. Отмечу, что во время прошлого посещения миссии провокации были. Но, осуществляли их войска рф, обстреливая Энергодар и близлежащие территории из минометов и ствольной артиллерии. Потом били "в ответ" по городам и селам Никопольского района. Все это сопровождалось соответствующей медийной "киселевщиной" в выполнении российских средств массовой дезинформации", — рассказал Евтушенко.

Он призвал жителей прибрежных территорий в ближайшую неделю по возможности избегать пребывания на открытых местах и прислушаться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах. Аналогичное предупреждение будет актуально для земляков, находящихся на противоположном, временно оккупированном берегу водохранилища.

При этом глава РВА попросил местных проводить ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, 27 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, возникающими при верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.