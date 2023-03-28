Жителей Никополя предупредили о новой провокации россиян: что придумали на этот раз
Жителей Никополя предупредили об опасности со стороны российских окупантов. Захватчики могут начать обстрел района Запорожской АЭС из-за визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, чтобы затем обвинить в этом ВСУ.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram.
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Какие провокации готовят россияне
"На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины. Отмечу, что во время прошлого посещения миссии провокации были. Но, осуществляли их войска рф, обстреливая Энергодар и близлежащие территории из минометов и ствольной артиллерии. Потом били "в ответ" по городам и селам Никопольского района. Все это сопровождалось соответствующей медийной "киселевщиной" в выполнении российских средств массовой дезинформации", — рассказал Евтушенко.
Он призвал жителей прибрежных территорий в ближайшую неделю по возможности избегать пребывания на открытых местах и прислушаться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах. Аналогичное предупреждение будет актуально для земляков, находящихся на противоположном, временно оккупированном берегу водохранилища.
При этом глава РВА попросил местных проводить ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.
Напомним, 27 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, возникающими при верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.