Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Жителів Нікополя попередили про нову провокацію росіян: що вигадали цього разу arrow

Жителів Нікополя попередили про нову провокацію росіян: що вигадали цього разу

28 березня 2023 23:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Місцевих жителів закликають уникати перебування на відкритих місцях
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Жителів Нікополя попередили про небезпеку з боку російських окупантів. Загарбники можуть почати обстріл району Запорізької АЕС через візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.

Про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram.

Читайте також:

Які провокації готують росіяни

"На протилежному березі водосховища дещо відбувається. Окупанти, з їх слів, готуються до приїзду команди з МАГАТЕ, одночасно розповідаючи про можливі провокації з боку Сил оборони України. Зазначу, що під час минулих відвідин місії провокації були. Але, здійснювали їх війська рф, обстрілюючи Енергодар та прилеглі території з мінометів і ствольної артилерії. Потім били "у відповідь" по містам і селам Нікопольського району. Все це супроводжувалось відповідною медійною "кісельовщиною" у виконанні російських засобів масової дезінформації", — розповів Євтушенко.

Він закликав жителів прибережних територій найближчий тиждень за можливості уникати перебування на відкритих місцях та дослухатись про попередження про артилерійські обстріли. Аналогічне попередження буде актуальним для земляків, що знаходяться на протилежному, тимчасово окупованому березі водосховища.

При цьому глава РВА попросив місцевих проводити ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, 27 березня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Зазначимо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

23:56На війні загинув льотчик Денис Кирилюк, який здійснив понад 80 бойових вильотів

23:15 ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для старших людей

22:58 НБУ почне затверджувати списки працівників банків на "бронь" від мобілізації

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:11 На Сонці утворилась гігантська "діра": до Землі наближаються сонячні вітри

21:51 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів знищили за добу біля Бахмута

21:28Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

21:13 Українським переселенцям виплачують допомогу шість організацій, деякі до $1 тис.

21:12 В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Актуальне по темі

None 28 Березень 23:57

На війні загинув льотчик Денис Кирилюк, який здійснив понад 80 бойових вильотів

None 28 Березень 23:16

ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для старших людей

None 28 Березень 23:09

НБУ почне затверджувати списки працівників банків на "бронь" від мобілізації

None 28 Березень 22:53

Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB