Жителів Нікополя попередили про нову провокацію росіян: що вигадали цього разу

Місцевих жителів закликають уникати перебування на відкритих місцях

Жителів Нікополя попередили про небезпеку з боку російських окупантів. Загарбники можуть почати обстріл району Запорізької АЕС через візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.

Про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram.

Які провокації готують росіяни

"На протилежному березі водосховища дещо відбувається. Окупанти, з їх слів, готуються до приїзду команди з МАГАТЕ, одночасно розповідаючи про можливі провокації з боку Сил оборони України. Зазначу, що під час минулих відвідин місії провокації були. Але, здійснювали їх війська рф, обстрілюючи Енергодар та прилеглі території з мінометів і ствольної артилерії. Потім били "у відповідь" по містам і селам Нікопольського району. Все це супроводжувалось відповідною медійною "кісельовщиною" у виконанні російських засобів масової дезінформації", — розповів Євтушенко.

Він закликав жителів прибережних територій найближчий тиждень за можливості уникати перебування на відкритих місцях та дослухатись про попередження про артилерійські обстріли. Аналогічне попередження буде актуальним для земляків, що знаходяться на протилежному, тимчасово окупованому березі водосховища.

При цьому глава РВА попросив місцевих проводити ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, 27 березня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Зазначимо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.