Кто из иностранных гостей приехал к Путину на парад 9 мая в Москве

Владимир Путин в Москве 9 мая 2023 года. Фото: kremlin.ru

На так называемый "парад победы" в Москве Путину удалось затащить целых семь глав соседних государств. 9 мая на Красной площади рядом с президентом РФ позировали перед телекамерами Садыр Жапаров (Кыргызстан), Никол Пашинян (Армения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан), а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

При этом о визите шести из семи президентов (Садир Жапаров прибыл в Москву еще за два дня до парада) стало известно лишь накануне — вечером 8 мая. Таким образом, имена большинства высоких иностранных гостей Кремль до последнего держал в секрете.

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"Плюшки" для гостей

По мнению украинского политолога Алексея Якубина, чтобы собрать в Москве хотя бы часть лидеров стран-участниц ОДКБ, Путину пришлось прибегнуть к определенным средствам влияния.

"Я не исключаю, что кому-то из этих стран обещали финансы, кому-то — что Путин приедет к ним с официальным визитом, а на кого-то, не исключено, пришлось организовать влияние со стороны Китая или Ирана, чтобы отдельные лидеры посетили парад в Москве", — сказал Якубин в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Шавкат Мирзиоев, Касим-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Никол Пашинян и Садыр Жапаров на параде в Москве 9 мая 2023 года. Фото: kremlin.ru

Как полагает эксперт, Кремль какое-то время рассчитывал, что сможет подать мероприятия на 9 мая на Красной площади как чисто "домашнее", внутрироссийское событие.

"Но после последних событий в Кремле поняли, что если на парад не приедут даже лидеры из стран ОДКБ, это будет выглядеть как окончательная изоляция России от мира. Даже визуально: представьте себе Путина, который стоит на трибуне один, и рядом никого", — сказал Якубин.

(Не)запланированная интрига

Со своей стороны, политический эксперт Олег Постернак считает, что в действительности приезд президентов в Москву был согласован заранее, но Путин до последнего держал интригу.

"Такие вещи наспех не делаются: у каждого из президентов есть рабочий график, есть протокол. Поэтому скорее всего возможность этих визитов заранее проговаривалась, но в публичной сфере Путин держал это как интригу, чтобы в финале продемонстрировать, что изоляции нет, что его еще уважают, что он имеет влияние среди тех же стран Центральной Азии. В принципе, это постоянная тактика российской дипломатии: внезапно, наперекор определенным обстоятельствам показывать, что величие России якобы еще существует. Хотя на самом деле никакого величия давно уже нет", — отметил Постернак в комментарии Новини.LIVE.

Также он не считает, что для того чтобы обеспечить присутствие иностранных гостей на параде, Москве пришлось оказывать на них какое-либо особое давление.

Владимир Путин и президенты стран ОДКБ возле могилы Неизвестного солдата в Москве 9 мая 2023 года. Фото: kremlin.ru

"Большинство из этих стран — авторитарные государства, поэтому для них сотрудничество с Россией не является международным риском. Даже несмотря на тот факт, что Россия проигрывает войну в Украине, те же постсоветские страны Центральной Азии делают ставку на РФ как на гаранта определенной стабильности в регионе", — сказал Постернак.

Со своей стороны, Россия рассматривает эти страны как базу для обхода западных санкций, напоминает эксперт.

Александр Лукашенко на параде 9 мая 2023 года в Москве. Фото: kremlin.ru

"Что же касается Беларуси, то теперь она связана с Россией кровью, поэтому демонтаж нынешней власти в РФ будет одновременно означать смерть лукашенковского режима. А Армения просто лавирует между Западом и Россией, пытаясь противодействовать Азербайджану и Турции. Поэтому в данном случае Пашинян просто демонстрирует гибкость", — отметил политолог.

Живой щит

Также Олег Постернак не исключает, что, заманивая глав иностранных государств на парад в Москве, Путин пытался таким образом обеспечить себе физическую безопасность во время мероприятия.

Парад 9 мая 2023 года. Фото: kremlin.ru

"Теоретически это возможно. Учитывая боязливость и диктаторские фобии Путина, его страх за свое физическое состояние, понятно, что ему хотелось показать миру, что лидеры стран ОДКБ якобы до сих пор придерживаются одной с ним позиции. Ну и использовать их как живой щит — почему бы нет?" — сказал Постернак.

В свою очередь, Алексей Якубин придерживается иного мнения.

"Я больше вижу здесь не фактор безопасности, а желание Кремля продемонстрировать, что Путин не находится в полной изоляции, что существует условно какой-то блок дружественных государств. Если мы вспомним, то даже главы стран ОДКБ в последнее время пытались держаться немного в стороне — например, та же Армения или Казахстан. Поэтому сейчас Кремлю было очень важно продемонстрировать, что у Путина есть какой-то альянс, который поддерживает Россию", — отметил Якубин.