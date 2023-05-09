Хто з іноземних гостей приїхав до Путіна на парад 9 травня у Москві

Володимир Путін у Москві 9 травня 2023 року. Фото: kremlin.ru

На так званий "парад перемоги" у Москві Путіну вдалося затягнути аж сімох очільників сусідніх держав. 9 травня на Красній площі поруч із президентом РФ позували перед телекамерами Садир Жапаров (Киргизстан), Нікол Пашинян (Арменія), Шавкат Мірзійоєв (Узбекистан), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Емомалі Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердимухамедов (Туркменістан), а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

При цьому про візит шістьох із семи президентів (Садир Жапаров прибув до Москви ще за два дні до параду) стало відомо лише напередодні — ввечері 8 травня. Таким чином, імена більшості високих іноземних гостей Кремль до останнього тримав у секреті.

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На думку українського політолога Олексія Якубіна, щоб зібрати у Москві хоча б частину лідерів країн — учасниць ОДКБ, Путіну довелося вдатися до певних засобів впливу.

"Я не виключаю, що комусь з цих країн обіцяли фінанси, комусь — що Путін приїде до них з офіційним візитом, а на когось, не виключено, довелося організувати вплив з боку Китаю або Ірану, щоб окремі лідери таки відвідали парад у Москві", — сказав Якубін в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

Шавкат Мірзійоєв, Касим-Жомарт Токаєв, Володимир Путін, Нікол Пашинян та Садир Жапаров на параді у Москві 9 травня 2023 року. Фото: kremlin.ru

Як вважає експерт, Кремль якийсь час розраховував, що зможе подати заходи на 9 травня на Красній площі як суто "домашню", внутрішньоросійську подію.

"Але після останніх подій в Кремлі зрозуміли, що якщо на парад не приїдуть навіть лідери з країн ОДКБ, це буде виглядати як остаточна ізоляція Росії від світу. Навіть візуально: уявіть собі Путіна, який стоїть на трибуні один, і поруч нікого", — сказав Якубін.

(Не)запланована інтрига

Зі свого боку, політичний експерт Олег Постернак вважає, що насправді приїзд президентів до Москви був узгоджений заздалегідь, але Путін до останнього тримав інтригу.

"Такі речі поспіхом не робляться: у кожного з президентів є робочий графік, є протокол. Тому, скоріш за все, можливість цих візитів заздалегідь проговорювалася, але в публічній сфері Путін тримав це як інтригу, щоб у фіналі продемонструвати, що ізоляції немає, що його ще поважать, що він має вплив серед тих же країн Центральної Азії. В принципі, це постійна тактика російської дипломатії: раптово, наперекір певним обставинам показувати, що велич Росії начебто ще існує. Хоча насправді ніякої величі давно вже немає", — зазначив Постернак в коментарі Новини.LIVE.

Також він не вважає, що для того, аби забезпечити присутність іноземних гостей на параді, Москві довелося здійснювати на них якийсь особливий тиск.

Володимир Путін та президенти країн ОДКБ біля могили Невідомого солдата у Москві 9 травня 2023 року. Фото: kremlin.ru

"Більшість із цих країн — авторитарні держави, тому для них співробітництво з Росією не є міжнародним ризиком. Навіть незважаючи на той факт, що РФ програє війну в Україні, ті ж пострадянські країни Центральної Азії роблять ставку на РФ як на гаранта певної стабільності в регіоні", — сказав Постернак.

Зі свого боку Росія розглядає ці країни як базу для обходу західних санкцій, нагадує експерт.

Олександр Лукашенко на параді 9 травня 2023 року в Москві. Фото: kremlin.ru

"Що ж до Білорусі, то тепер вона пов’язана з Росією кров’ю, тому демонтаж нинішньої влади в РФ буде одночасно означати смерть лукашенківського режиму. А Вірменія просто лавірує між Заходом та Росією, намагаючись протидіяти Азербайджану й Туреччині. Тому в цьому випадку Пашинян просто демонструє гнучкість", — зазначив політолог.

Живий щит

Також Олег Постернак не виключає, що, заманюючи голів іноземних держав на парад у Москві, Путін намагався таким чином гарантувати собі фізичну безпеку під час заходу.

"Теоретично це можливо. Враховуючи боязкість і диктаторські фобії Путіна, його острах за свій фізичний стан, зрозуміло, що йому кортіло показати світу, що нібито лідери країн ОДКБ досі дотримуються однієї з ним позиції. Ну і використати їх як живий щит — чому б ні?" — сказав Постернак.

Парад 9 травня 2023 року. Фото: kremlin.ru

Своєю чергою, Олексій Якубін дотримується іншої думки.

"Я більше бачу тут не безпековий фактор, а бажання Кремля продемонструвати, що Путін не перебуває у повній ізоляції, що є умовно якийсь блок дружніх держав. Якщо ми пригадаємо, то навіть очільники країн ОДКБ останнім часом намагалися триматися трохи осторонь — наприклад, та ж Вірменія або Казахстан. Тому зараз Кремлю було дуже важливо продемонструвати, що у Путіна таки є якийсь альянс, який підтримує Росію", — зазначив Якубін.