Российский солдат заряжает боевой дрон. Фото: росСМИ

В недавнем инциденте на территории Румынии российский БпЛА потерпел крушение, вследствие чего местная растительность значительно пострадала от огня. Журналисты показали место падения российского дрона в Румынии.

Об этом сообщает Digi24.

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Падение российского дрона в Румынии

В сообщении говорится, что во время осмотра места происшествия в Чаталкиои журналисты демонстрировали разрушения, вызванные падением и последующим возгоранием дрона. Близлежащие деревья получили серьезные повреждения, потеряв листву.

Хотя военные эксперты завершили операцию по изъятию обломков беспилотника, на месте происшествия все еще можно найти фрагменты аппарата.

Информаторы, близкие к расследованию, заявили, что дрон, вероятно, не был оснащен взрывными устройствами, но мог служить разведывательным задачам.

Напомним, что Министерство обороны Румынии осудило дроновую атаку россиян. Армия-агрессор выпустила 25 дронов по припортовой инфраструктуре города Рени в Одесской области.