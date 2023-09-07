Журналисты показали место падения российского дрона в Румынии
В недавнем инциденте на территории Румынии российский БпЛА потерпел крушение, вследствие чего местная растительность значительно пострадала от огня. Журналисты показали место падения российского дрона в Румынии.
Об этом сообщает Digi24.
Падение российского дрона в Румынии
В сообщении говорится, что во время осмотра места происшествия в Чаталкиои журналисты демонстрировали разрушения, вызванные падением и последующим возгоранием дрона. Близлежащие деревья получили серьезные повреждения, потеряв листву.
Хотя военные эксперты завершили операцию по изъятию обломков беспилотника, на месте происшествия все еще можно найти фрагменты аппарата.
Информаторы, близкие к расследованию, заявили, что дрон, вероятно, не был оснащен взрывными устройствами, но мог служить разведывательным задачам.
Напомним, что Министерство обороны Румынии осудило дроновую атаку россиян. Армия-агрессор выпустила 25 дронов по припортовой инфраструктуре города Рени в Одесской области.