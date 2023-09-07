Журналісти показали місце падіння російського дрону в Румунії

Російський солдат заряджає бойовий дрон. Фото: росЗМІ

У недавньому інциденті на території Румунії російський БпЛА зазнав аварії, внаслідок чого місцева рослинність значно постраждала від вогню. Журналісти показали місце падіння російського дрона у Румунії.

Про це повідомляє Digi24.

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Падіння російського дрона в Румунії

У повідомленні йдеться, що під час огляду місця події в Чаталкіої журналісти демонстрували руйнування, спричинені падінням та подальшим займанням дрона. Найближчі дерева зазнали серйозних пошкоджень, втративши листя.

Хоча військові експерти завершили операцію з вилучення уламків безпілотника, на місці події все ще можна знайти фрагменти апарату.

Інформатори, близькі до розслідування, заявили, що дрон, ймовірно, не був оснащений вибуховими пристроями, але міг бути з розвідувальними завданнями.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Румунії засудило дронову атаку росіян. Армія-агресор випустила 25 дронів по припортовій інфраструктурі міста Рені на Одещині.