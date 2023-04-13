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После смерти Да Винчи проходит 40 дней: девушка военного назвала время и место чествование памяти

13 апреля 2023 11:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
После смерти Да Винчи проходит 40 дней: девушка военного назвала время и место чествование памяти
Погибший Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Фото: Facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

15 апреля будет 40 дней, как погиб украинский защитник Да Винчи. Жена военного написала время и место для тех, кто желает почтить память.

Об этом написала Алина Михайлова.

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"В эту субботу, 15 апреля, будет 40 дней в Да Винчи. Приходите в 12:00 на Аскольдову могилу", — сообщила военный медик ВСУ Алина Михайлова.

Напомним, что в пятницу 10 марта в Киеве простились с погибшим на фронте Героем Украины 27-летним Дмитрием Коцюбайлом, командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.

Проститься с погибшим военным пришли тысячи украинцев, а также высшее военно-политическое руководство страны — президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, глава внешней разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Алексей Резников. Они проводили Коцюбайла в последний путь на коленях.

Дмитрий Коцюбайло ушел на фронт добровольцем сразу после Революции Достоинства. Тогда в 2014 году ему было только 18.

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