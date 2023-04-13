Зі смерті Да Вінчі минає 40 днів: дівчина військового назвала час та місце вшанування пам‘яті

Загиблий Герой України Дмитро Коцюбайло. Фото: Facebook

15 квітня буде 40 днів, як загинув український захисник Да Вінчі. Дружина військового написала час та місце для тих, хто має бажання вшанувати пам'ять.

Про це написала Аліна Михайлова.

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40 днів Да Вінчі

"В цю суботу, 15 квітня, буде 40 днів у Да Вінчі. Приходьте о 12:00 на Аскольдову могилу", — повідомила військовий медик ЗСУ Аліна Михайлова.

Нагадаємо, що у п'ятницю 10 березня у Києві попрощалися із загиблим на фронті Героєм України 27-річним Дмитром Коцюбайлом, командиром 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Попрощатися із загиблим військовим прийшли тисячі українців, а також вище військово-політичне керівництво країни — президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний, голова зовнішньої розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков. Вони проводили Коцюбайла в останню путь на колінах.

Дмитро Коцюбайло пішов на фронт добровольцем одразу після Революції Гідності. Тоді, у 2014 році, йому було тільки 18.