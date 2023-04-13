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Зі смерті Да Вінчі минає 40 днів: дівчина військового назвала час та місце вшанування пам‘яті

13 квітня 2023 11:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зі смерті Да Вінчі минає 40 днів: дівчина військового назвала час та місце вшанування пам‘яті
Загиблий Герой України Дмитро Коцюбайло. Фото: Facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

15 квітня буде 40 днів, як загинув український захисник Да Вінчі. Дружина військового написала час та місце для тих, хто має бажання вшанувати пам'ять.

Про це написала Аліна Михайлова.

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"В цю суботу, 15 квітня, буде 40 днів у Да Вінчі. Приходьте о 12:00 на Аскольдову могилу", — повідомила військовий медик ЗСУ Аліна Михайлова.

Нагадаємо, що у п'ятницю 10 березня у Києві попрощалися із загиблим на фронті Героєм України 27-річним Дмитром Коцюбайлом, командиром 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Попрощатися із загиблим військовим прийшли тисячі українців, а також вище військово-політичне керівництво країни — президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний, голова зовнішньої розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков. Вони проводили Коцюбайла в останню путь на колінах.

Дмитро Коцюбайло пішов на фронт добровольцем одразу після Революції Гідності. Тоді, у 2014 році, йому було тільки 18.

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