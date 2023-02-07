Стало известно, как иранские пожары повлияли на частоту российских беспилотных атак

Три фактора стали решающими по количеству вражеских ударов с использованием БпЛА

Возникший недавно сильный пожар на иранском заводе по производству ударных беспилотных летальных аппаратов напрямую отразился на действиях российских оккупационных войск в Украине. В частности, существенно уменьшилось количество вражеских атак с использованием иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Да, сейчас можем констатировать тот факт, что количество использования беспилотников против критических объектов украинской инфраструктуры снизилось. Это также связано и с дипломатическими и экономическими усилиями ведущих стран мира", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, то количество дронов, которое сегодня используется оккупантами, не идет по сравнению с первыми массированными ударами, которые произошли несколько месяцев тому назад в начале снабжения Ираном россии дронами.

"Поэтому можем предположить, что беспилотники, которые отгружались иранской стороной, в россии заканчиваются", — отметил Снегирев.

Тем не менее, добавил он, не стоит успокаивать себя тем, что россияне однажды совсем прекратят воздушные атаки с использованием ударных беспилотников.

Дроны и борьба с ними

Израиль изучает возможности поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол". Влияет на это несколько факторов.

В свою очередь кремль совместно с Ираном планируют построить завод по производству беспилотников на территории россии. Для этого иранская делегация посетила один из возможных городов, где будет построен завод.

В Украину уже прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.

Интересно, что Fortem DroneHunter F700 — это автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich