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З'ясувався вплив пожежі на військовому заводі в Ірані на російські повітряні атаки

7 лютого 2023 19:50
оновлено: 21:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як іранські пожежі вплинули на частоту російських безпілотних атак
Три фактори стали вирішальними щодо кількості ворожих ударів з використанням БпЛА
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Нещодавня раптова пожежа на іранському заводі з виробництва ударних безпілотних летальних апаратів напряму відбилася на діях російських окупаційних військ в Україні. Зокрема, суттєво зменшилася кількість ворожих атак з використанням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Так, наразі можемо констатувати той факт, що кількість використання безпілотників проти критичних об'єктів української інфраструктури знизилася. Це також пов'язано і з дипломатичними та економічними зусиллями провідних країн світу", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, та кількість дронів, яка на сьогодні використовується окупантами, не йде у порівняння з першими масованими ударами, які сталися декілька місяців тому назад на початку постачання Іраном дронів для потреб рф.

"Тому можемо припустити, що безпілотники, які відвантажувалися іранською стороною, у росії закінчуються", — зазначив Снєгирьов.

Проте, додав він, не варто заспокоювати себе тим, що росіяни одного разу зовсім припинять повітряні атаки з використанням ударних безпілотників.

Дрони і боротьба з ними

Ізраїль вивчає можливості постачання Україні своєї системи протиповітряної і протиракетної оборони "Залізний купол". На це впливає декілька факторів.

Своєю чергою Кремль спільно з Іраном планують побудувати завод з виробництва безпілотників на території рф. Для цього іранська делегація відвідала одне з можливих міст, де буде побудовано завод.

До України вже прибули шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловців шахедів" розроблено за сучасними американськими технологіями.

Цікаво, що Fortem DroneHunter F700 це — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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