Зять Эрдогана показал новый дрон Bayraktar, который через несколько дней совершит первый полет
Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 за несколько дней совершит свой первый полет. Новый дрон от компании Bayrak имеет отличия от предшественников, в виде складных крыльев.
Об этом сообщил глава компании Bayrak Сельчук Байрактар на своей Facebook-странице.
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Новый беспилотник готов к испытаниям
Компания Bayrak подготовила к воздушным испытаниям свой новый беспилотник.
"Bayraktar TB3 считает дни до своего первого полета после своего старшего брата Kızılelma", — сообщил глава компании Сельчук Байрактар, который является зятем нынешнего президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
Чем уникален новый дрон от Bayrak
Байрактор обнародовал фотографии нового беспилотника Bayraktar TB3.
Руководитель компании-производителя отметил, что особенностью этого беспилотного летательного аппарата есть складные крылья, необходимые для размещения на кораблях.
Напомним, что в ноябре компания Baykar опробовала свои новейшие боевые беспилотники Bayraktar Kızılelma.
На этих турецких БПЛА установлены украинские двигатели.
Фото: Facebook Сельчука Байрактара