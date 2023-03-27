Зять Ердогана показав новий безпілотник Bayraktar, який за кілька днів здійснить перший політ
Турецький безпілотник Bayraktar TB3 за кілька днів здійснить свій перший політ. Новий дрон від компанії Bayrak має відмінності від попередників, у вигляді складаних крил.
Про це повідомив очільник компанії Bayrak Сельчук Байрактар на своїй Facebook-сторінці.
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Новий безпілотник готовий до випробувань
Компанія Bayrak підготувала до повітряних випробувань свій новий безпілотник.
"Bayraktar TB3 рахує дні до свого першого польоту після свого старшого брата Kızılelma", — повідомив очільник компанії Сельчук Байрактар, який є зятем нинішнього президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Чим унікальний новий дрон від Bayrak
Байрактар оприлюднив фотографії нового безпілотника Bayraktar TB3.
Керівник компанії-виробника відзначив, що особливістю цього безпілотного літального апарата є складані крила, необхідні для розміщення на кораблях.
Нагадаємо, що у листопаді компанія Baykar випробувала свої новітні бойові безпілотники Bayraktar Kızılelma.
На цих турецьких БпЛА встановлені українські двигуни.
Фото: Facebook Сельчука Байрактара