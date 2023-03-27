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Зять Ердогана показав новий безпілотник Bayraktar, який за кілька днів здійснить перший політ

27 березня 2023 15:02
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Новий бойовий безпілотник від компанії Bayrak
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Турецький безпілотник Bayraktar TB3 за кілька днів здійснить свій перший політ. Новий дрон від компанії Bayrak має відмінності від попередників, у вигляді складаних крил.

Про це повідомив очільник компанії Bayrak Сельчук Байрактар на своїй Facebook-сторінці.

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Новий безпілотник готовий до випробувань

Компанія Bayrak підготувала до повітряних випробувань свій новий безпілотник.

"Bayraktar TB3 рахує дні до свого першого польоту після свого старшого брата Kızılelma", — повідомив очільник компанії Сельчук Байрактар, який є зятем нинішнього президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Новий дрон Bayraktar

Чим унікальний новий дрон від Bayrak

Байрактар оприлюднив фотографії нового безпілотника Bayraktar TB3.

Керівник компанії-виробника відзначив, що особливістю цього безпілотного літального апарата є складані крила, необхідні для розміщення на кораблях.

Новий дрон Bayraktar

Нагадаємо, що у листопаді компанія Baykar випробувала свої новітні бойові безпілотники Bayraktar Kızılelma. 

На цих турецьких БпЛА встановлені українські двигуни.

Фото: Facebook Сельчука Байрактара

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