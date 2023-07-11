Появилось впечатляющее видео, где 47 ОМБр "Магура" уничтожает технику окупантов

Украинский пилот ударных дронов. Фото: скриншот с видео Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу пилотов подразделения ударных БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", работающих с самого утра до поздней ночи. Они помогают выполнять различные задачи, а именно уничтожают живую силу врага и технику оккупантов.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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В чем заключается работа пилотов

По словам военнослужащего 47 ОМБр Эдуарда, они летают, разведывают и дают цель, координаты, где находятся россияне.

"Есть группа, которая занимается чисто сбросами, сбрасывает на рашистов ВОГи, гранаты и тому подобное", — отметил он.

Также военные рассказали, как работают те или иные дроны и в чем их особенность.

"Бывают ситуации, когда надо быстро работать. Например, мы выбрали цель какую-то — технику или еще что-то, вылетели, поразили ее, а по дороге увидели, например, скопление живой силы. И надо очень быстро отреагировать на это", — говорит военный 47 бригады Владимир.

Будущее именно в ударных дронах

Военные говорят, что за ударными дронами будущее, ведь одно такое устройство может уничтожить целый танк.

"За ударными дронами — будущее. Небольшой БПЛА может уничтожить танк за полтора миллиона долларов. Считаем, что результат того стоит", — добавил один из пилотов Владимир.

Напомним, ранее украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.