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З'явилось вражаюче відео, де 47 ОМБр "Маґура" знищує техніку окупантів

11 липня 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
З'явилось вражаюче відео, де 47 ОМБр "Маґура" знищує техніку окупантів
Український пілот ударних дронів. Фото: скриншот з відео Валерія Залужного
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу пілотів підрозділу ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", які працюють із самого ранку до пізньої ночі. Вони допомагають виконувати різні завдання, а саме завдають втрат живій силі ворога та нищать техніку окупантів.

Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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В чому полягає робота пілотів

За словами військовослужбовця 47 ОМБр Едуарда, вони літають, розвідують та дають ціль й координати, де перебувають росіяни.

"Є група, яка займається суто скидами, скидає на рашистів ВОГи, гранати і тому подібне", — зазначив він.

Також військові розповіли, як працюють ті чи інші дрони та в чому їх особливість.

"Бувають ситуації, коли треба швидко працювати. Наприклад, ми обрали ціль якусь — техніку чи ще щось, вилетіли, уразили її, а по дорозі побачили, наприклад, скупчення живої сили. І треба дуже швидко відреагувати на це", — каже військовий тієї ж бригади Володимир. 

Майбутнє саме в ударних дронах

Військові кажуть, що за ударними дронами майбутнє, адже один такий пристрій може знищити цілий танк.

"За ударними дронами — майбутнє. Невеликий БПЛА може знищити танк за півтора мільйона доларів. Вважаємо, результат того вартий", — додав один із пілотів Володимир.

Нагадаємо, раніше українська компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотник MINI SHARK і найближчим часом покаже його на виставці у Туреччині. Дрон є покращеним варіантом вже відомої моделі SHARK.

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