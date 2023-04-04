Контрнаступление россиян: успех или провал, чего ждать дальше

Враг не оставил своих планов и намерен играть "в долгую"

11 января, когда личное командование так называемой СВО в Украине было поручено взять на себя начальнику Генерального штаба вооруженных сил россии Валерию Герасимову, российская армия перешла в анонсированное контрнаступление. А уже ближе к концу марта западные и большинство украинских аналитиков чуть ли не в один голос начали твердить, что российское контрнаступление захлебнулось, не достигнув своих целей.

Действительно ли это так и чего дальше ждать от российских оккупантов, разбиралось Новини.LIVE.

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Наша цель — Донбасс

Как утверждают аналитики британской разведки, командование операцией, порученное Герасимову, имело целью попытаться развернуть масштабное наступление по нескольким направлениям с целью расширения российского контроля над всеми районами Донецкой и Луганской областей.

При этом еще до Нового года — 22 декабря, Герасимов, будучи в должности начальника Генштаба, заявлял, что целью действий в ближайшей перспективе российских войск является концентрация усилий для взятия под контроль прежде всего Донецкой области.

Валерий Герасимов

А уже через месяц россияне начали зимнюю массированную наступательную операцию в направлении Купянск — Сватово — Кременная — Лиман. Позже они добавили к этому списку Авдеевку и Угледар.

Несбывшаяся мечта

Между тем военная удача снова прошла мимо россиян. Ведь не все, чего хочется, должно исполняться.

"Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", — констатировали в британской разведке.

В результате на Донбассе российские оккупанты добились лишь незначительных успехов. И то только на отдельных участках и ценой в десятки тысяч жертв, сотен единиц сожженной техники, распылив таким образом преимущество в личном составе, которое временно имели благодаря путинской "частичной мобилизации".

Оккупанты в Соледаре

От тактических успехов до попыток окружения

"Заявления о том, что россия провалила зимнее наступление и не достигла поставленных целей, что россии не хватит боевой мощи для проведения операции, является полным несоответствием реалиям", — не соглашается с выводами иностранных коллег украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, россияне совершали наступательную операцию одновременно по нескольким направлениям, и в результате на трех из них — Бахмутском, Марьинском и Авдеевском — оккупанты, к сожалению, получили определенные тактические успехи.

Кроме того, обратил внимание Снегирев, можем констатировать, что своими действиями агрессор создает предпосылки для оперативного окружения украинских группировок, которые сосредоточены в этом районе. Другой вопрос — успешные оборонные меры ВСУ не позволяют оккупантам осуществить их планы.

Усиление десантуры

Интересен и тот факт, что на днях военно-политическое руководство страны-агрессорки внезапно отозвало из отпуска командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского, которого, по слухам самих же россиян, якобы отправили в отставку из-за несогласия использования десанта в качестве обычных штурмовиков.

Как отметил Снегирев, Теплинский уже отбыл в зону боевых действий вместе с другим "опальным" генералом — бывшим командующим объединенной группировкой оккупантов в Украине Александром Лапиным.

"Это если не тревожный сигнал, то говорит о том, что россияне будут продолжать попытки блокирования украинских подразделений в районах Марьинки, Бахмута и Авдеевки", — предположил Снегирев.

ВСУ возле Бахмута. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В контексте этого он опроверг утверждение о том, что у россиян ощущается нехватка оперативных резервов.

"Это — бред. Другой вопрос по количеству и качеству. Ведь уровень подготовки так называемых "чмобиков" оставляет желать лучшего" , — сказал военный аналитик.

При этом следует отметить, что российское командование фактически не рассматривает мобилизованный контингент как основную составляющую для ведения боевых действий. Так же, как и их материально-техническое обеспечение. То есть опять таки срабатывает тактика Второй мировой — вал тел, местных атак, а там как карта ляжет.

Враг готовит локальные провокации

Между тем фиксируется передислокация подразделений врага на Белогоровском выступе. А под Угледаром после как минимум двух крупных поражений произошла ротация российских подразделений 155-й бригады морской пехоты с Дальнего Востока.

Вместе с тем на Лиманском направлении, возле Кременной, появились новые подразделения 3-й бригады спецназначения.

По мнению Снегирева, эта тенденция достаточно неприятна и может свидетельствовать о том, что оккупанты рассматривают возможность наступлений по нескольким направлениям с целью растянуть подразделения ВСУ.

Более того, предостерегает Снегирев, не исключается возможность локальных провокаций со стороны россиян на украинско-белорусской границе. Эти провокации, уверен он, преследуют цель не дать возможности украинским Силам обороны передислокации резервов с того направления на восток.

Следовательно, учитывая изложенное, можно констатировать, что озвучиваемую информацию по поводу провала зимнего наступления россиян не нужно привязывать к конкретным зимним месяцам. К сожалению, россияне пытаются играть "в долгую".

Более того, последние заявления российского руководства показали, что войскам не ставятся короткие дедлайны для достижения выполнения определенных задач. Поэтому говорить о провале наступательной операции врага как минимум неуместно. К тому же информация, которая звучала по поводу захвата Донецкой области до 31 марта, была озвучена далеко не россиянами...