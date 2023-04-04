Контрнаступ росіян: успіх чи провал, чого чекати далі

Ворог не полишив своїх планів і має намір грати "у довгу"

З 11 січня, коли особисте командування так званої СВО в Україні було доручено взяти на себе начальнику Генерального штабу збройних сил рф Валерію Герасимову, російська армія перейшла в анонсований контрнаступ. А вже ближче до кінця березня західні та більшість українських аналітиків ледь не в один голос почали стверджувати, що російський контрнаступ захлинувся, не досягнувши своїх цілей.

Чи справді це так і чого надалі чекати від російських окупантів, розбиралося Новини.LIVE.

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Наша ціль — Донбас

Як стверджують аналітики британської розвідки, командування операцією, яке було доручено Герасимову, мало на меті спробувати розгорнути масштабний наступ за кількома напрямками з метою розширення російського контролю над усіма районами Донецької та Луганської областей.

При цьому ще до Нового року — 22 грудня, Герасимов, перебуваючи на посаді начальника Генштабу, заявляв, що метою дій російських військ у найближчий перспективі є концентрація зусиль для взяття під контроль насамперед Донецької області.

Валерій Герасимов

А вже через місяць росіяни розпочали зимову масовану наступальну операцію на напрямку Куп'янськ — Сватове —Кремінна — Лиман. Пізніше вони додали до цього Авдіївку та Вугледар.

Нездійснена мрія

Між тим воєнна удача знову пройшла повз росіян. Адже не все, що забажається, має здійснюватися.

"Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт зазнав невдачі", — констатували у британській розвідці.

У результаті на Донбасі російські окупанти досягли лише незначних успіхів. І то — лише на окремих ділянка і ціною у десятки тисяч жертв, сотень одиниць спаленої техніки, розпорошивши таким чином перевагу в особовому складі, яку тимчасово мали завдяки путінській "частковій мобілізації".

Окупанти в Соледарі

Від тактичних успіхів — до спроб оточення

"Заяви про те, що росія провалила зимовий наступ і не досягла поставлених цілей, що росії не вистачить бойової потужності для проведення операції, є повною невідповідністю реаліям", — не погоджується з висновками іноземних колег український військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, росіяни здійснювала наступальну операцію одночасно по декількох напрямках і в результаті на трьох з них — Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському — окупанти, на жаль, отримали певні тактичні успіхи.

Крім того, звернув увагу Снєгирьов, можемо констатувати, що своїми діями агресор створює передумови для оперативного оточення українських угруповань, які зосереджені в цьому районі. Інше питання, що успішні оборонні заходи ЗСУ не дозволяють окупантам наразі здійснити свої плани.

Дмитро Снєгирьов

Підсилення десантури

Цікавим є той факт, що днями військово-політичне керівництво країни-агресорки раптово відкликало з відпустки командувача ВДВ генерала Михайла Теплінського, якого, за чутками самих же росіян, начебто відправили у відставку через незгоду використання десанту як звичайних штурмовиків.

Як зазначив Снєгирьов, Теплінський вже відбув до зони бойових дій разом із іншим "опальним" генералом — колишнім командувачем об'єднаного угруповання окупантів в Україні Олександром Лапіним.

"Це якщо не тривожний сигнал, то говорить про те, що росіяни будуть продовжувати спроби блокування українських підрозділів в районах Мар'їнки, Бахмута а Авдіївки", — припустив Снєгирьов.

ЗСУ біля Бахмута. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У контексті цього він спростував твердження про те, що у росіян відчувається нестача оперативних резервів.

"Це — маячня. Інше питання щодо кількості і якості. Адже рівень підготовки так званих "чмобіків" бажає бути кращим", — сказав військовий аналітик.

При цьому варто зауважити, що російське командування фактично не розглядає мобілізований контингент як основну складову для ведення бойових дій. Так само, до речі, як і їхнє матеріально-технічне забезпечення. Тобто знову таки спрацьовує тактика Другої світової — вал тіл, місцевих атак, а там — як карта впаде.

Ворог готує локальні провокації

Між тим фіксується передислокація підрозділів ворога на Білогорівському виступі. А під Вугледаром після щонайменше двох великих поразок відбулася ротація російських підрозділів 155-ї бригади морської піхоти з Далекого Сходу.

Разом з тим на Лиманському напрямку, біля Кремінної, з'явилися нові підрозділи 3-ї бригади спецпризначення.

На думку Снєгирьова, ця тенденція є досить неприємною і може свідчити про те, що окупанти розглядають можливість наступів за декількома напрямками з метою розтягнути підрозділи ЗСУ.

Більше того, застерігає Снєгирьов, не виключає можливість локальних провокацій з боку росіян на українсько-білоруському кордоні. Ці провокації, впевнений він, мають на меті не дати можливості українським Силам оборони передислокації резервів з того напрямку на схід.

Отже, враховуючи викладене, можна констатувати, що інформацію, яка озвучується з приводу провалу зимового наступу росіян, не треба прив'язувати до конкретних зимових місяців. На жаль, росіяни намагаються грати "в довгу".

Більше того, останні заяви російського керівництва засвідчили, що військам не ставляться короткі дедлайни для досягнення виконання певних задач. Тому говорити про провал наступальної операції ворога як мінімум недоречно. До того ж та інформація, яка лунала з приводу захоплення Донецької області до 31 березня, була озвучена далеко не росіянами...

