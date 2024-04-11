Взлет ракетоносителей Ту-95 мс сейчас 11 апреля — когда долетят до пусковых рубежей

Бомбардировщик Ту-95 мс. Фото: fishki.net

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о вылете около семи бомбардировщиков Ту-95 мс с аэродрома Оленья в России, в ночь на четверг, 11 апреля. Самолеты направляются к пусковым рубежам, которых достигнут около 03:40.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), двигаются в направлении пусковых рубежей", — предупреждают военные.

По данным бойцов, самолеты могут добраться до пусковых рубежей около 03:40. О дополнительной информации проинформируют позже.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Как известно, самолет Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, основная задача которого — поражение стратегических объектов в глубоком тылу. Эти самолеты могут иметь до шести крылатых ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).

Напомним, что в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Опасность распространилась на Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую и другие области.

Также мы писали, что в Одессе во время атаки "шахедов" в ночь на четверг, 11 апреля, раздавались взрывы.