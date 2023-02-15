Зеленский показал будни ВСУ - захватывающие фото

"Зло проиграло": Зеленский показал, что происходит на фронте в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский показал будни украинских защитников. По словам украинского лидера, зло проиграло эту войну.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
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Зло проиграло
По словам Зеленского, несмотря ни на что, зло уже проиграло. При этом он уточнил, что украинцы всегда будут побеждать зло.
"Пусть там с чем мы сталкивались на разных этапах нашей непростой истории, и мы, и все человечество добились одного результата: зло проиграло", — написал Зеленский.
Ранее Зеленский говорил, что Украина обязательно победит россию.
Напомним, 13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время телефонного разговора украинский лидер поблагодарил премьера Норвегию за новый военный пакет для Украины. Также он пообщался с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Это первый телефонный разговор лидеров двух стран в истории двусторонних отношений.