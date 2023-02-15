Зеленский показал будни ВСУ - захватывающие фото

Вооруженные силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский показал будни украинских защитников. По словам украинского лидера, зло проиграло эту войну.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Зло проиграло

По словам Зеленского, несмотря ни на что, зло уже проиграло. При этом он уточнил, что украинцы всегда будут побеждать зло.

"Пусть там с чем мы сталкивались на разных этапах нашей непростой истории, и мы, и все человечество добились одного результата: зло проиграло", — написал Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что Украина обязательно победит россию.

Напомним, 13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время телефонного разговора украинский лидер поблагодарил премьера Норвегию за новый военный пакет для Украины. Также он пообщался с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Это первый телефонный разговор лидеров двух стран в истории двусторонних отношений.