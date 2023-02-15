Зеленський показав будні ЗСУ - захоплюючі фото

Збройні сили України

Президент України Володимир Зеленський показав будні українських захисників. За словами українського лідера, зло програло цю війну.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Зло програло

За словами Зеленського, попри все, зло вже програло. При цьому він уточнив, що українці завжди перемагатимуть зло.

"Нехай там із чим ми стикалися на різних етапах нашої непростої історії, і ми, і все людство досягли одного результату: зло програло", — написав Зеленський.

Раніше Зеленський говорив, що Україна обов'язково переможе рф.

Нагадаємо, 13 лютого Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час телефонної розмови український лідер подякував прем'єрові Норвегії за новий військовий пакет для України. Також він поспілкувався з лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Це перша телефонна розмова лідерів двох країн історії двосторонніх відносин.