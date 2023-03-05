Журналисты установили россиян, расстрелявших волонтеров в Буче

Один из подозреваемых оккупантов

Журналисты узнали имена трех оккупантов, причастных к расстрелу украинских волонтеров в Буче. Один из них подтвердил, что был в городе в этот день.

Соответствующее расследование провели журналисты "Суспільного".

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Как известно, год назад оккупанты расстреляли трех волонтеров в Буче. Настя, Сергей и Максим — трое друзей, которые 4 марта 2022 года отправились из-под Киева, чтобы завезти корм для собак в приют в Забучье и посетить родителей одного из них.

Максим погиб от выстрела в голову, Настю и Сергея расстреляли, когда они пытались скрыться от оккупантов.

Украинские журналисты получили от анонимного источника видео с камер наблюдения и установили личности россиян, причастных к расстрелу волонтеров, и их командира. Так, с помощью искусственного интеллекта журналисты распознавали лицо россиян. И единственный, кто казался более-менее похож, — это 23-летний Давид Макаренко из Северной Осетии.

В свою очередь, журналисты вышли на него и представились от имени военкомата и спросили, был ли он в Буче в тот день. Он заявил, что действительно был там, но к расстрелу гражданских якобы не причастен.

Напомним, в Бородянке нашли тела еще трех гражданских, убитых российскими оккупантами.