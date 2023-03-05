Журналісти встановили росіян, які розстріляли волонтерів у Бучі

Один з підозрюваних окупантів

Журналісти дізналися імена трьох окупантів, які причетні до розстрілу українських волонтерів у Бучі. Один з них підтвердив, що був у місті цього дня.

Відповідне розслідування провели журналісти "Суспільного".

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Як відомо, рік тому окупанти розстріляли трьох волонтерів у Бучі. Настя, Сергій і Максим — троє друзів, які 4 березня 2022 року вирушили з-під Києва, щоб завезти корм для собак у притулок у Забуччі та відвідати батьків одного з них.

Максим загинув від пострілу у голову, Настю і Сергія розстріляли, коли вони намагались втекти від окупантів.

Українські журналісти отримали від анонімного джерела відео з камер спостереження та встановили особи росіян, причетних до розстрілу волонтерів та їхнього командира. Так, за допомогою штучного інтелекту журналісти розпізнавали обличчя росіян. І єдиний, хто здавався більш-менш схожим, — це 23-річний Давид Макаренко з Північної Осетії.

Своєю чергою, журналісти вийшли на нього та представились від імені військкомату та запитали, чи був він у Бучі того дня. Він заявив, що дійсно був там, але до розстрілу цивільних нібито не причетний.

Нагадаємо, у Бородянці знайшли тіла ще трьох цивільних, які були вбиті російськими окупантами.