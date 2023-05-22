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СМИ сообщают о падении российского вертолета в Белгородской области

22 мая 2023 17:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ сообщают о падении российского вертолета в Белгородской области
Вертолет Ми-8. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специальные службы проводят расследование возможного крушения вертолета в Белгородской области. Предполагаемое место инцидента находится вблизи Прохоровки.

Об этом сообщает Baza.

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По некоторым сообщениям, предположительно, катастрофу мог потерпеть воздушное судно типа Ми-8. Место, где предварительно произошло падение находится приблизительно в ста километрах от государственной границы. По предварительным оценкам, инцидент не имеет отношения к возможному проникновению "диверсионно-разведывательных групп".

Напомним, что российские СМИ сообщают, что в Брянской области упал вертолет. Причиной стал якобы пожар двигателя.

Пропагандисты РФ отметили, что упал вертолет из-за пожара моторного отдела. Однако люди в соцсетях начали писать некоторые детали из-за которых СМИ начали информировать, что упали якобы два вертолета.

Сначала сообщалось, что вертолет в городе Клинце Брянской области был сбит, потому что люди писали в соцсетях, слышавших взрыв перед падением. Позже кремлевские СМИ опровергли это и заявили, что падение произошло из-за пожара двигателя.

Также 9 мая, в Приморском крае РФ упал в лесу вертолет МИ-2. При посадке он обесточил станцию "Транснефти", оборвав линии электропередач.

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