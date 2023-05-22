ЗМІ повідомляють про падіння російського гелікоптера у Бєлгородській області

Гелікоптер Мі-8. Фото: Вікіпедія

Спеціальні служби проводять розслідування можливого аварії гелікоптера у Бєлгородській області. Передбачуване місце інциденту знаходиться поблизу Прохорівки.

Про це повідомляє Baza.

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Крах вертольота

За деякими повідомленнями, ймовірно, катастрофу могло зазнати повітряне судно типу Мі-8. Місце, де попередньо відбулося падіння, знаходиться приблизно за сто кілометрів від державного кордону. За попередніми оцінками, інцидент не має відношення до можливого проникнення "диверсійно-розвідувальних груп".

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що у Брянській області впав гелікоптер. Причиною стала нібито пожежа двигуна.

Пропагандисти РФ зазначили, що впав гелікоптер через пожежу моторного відділу. Однак люди в соцмережах почали писати деякі деталі, через які ЗМІ почали інформувати, що впали нібито два вертольоти.

Спочатку повідомлялося, що гелікоптер у місті Клинці Брянської області було збито, бо люди писали в соцмережах, які чули вибух перед падінням. Пізніше кремлівські ЗМІ спростували це та заявили, що падіння сталося через пожежу двигуна.

Також 9 травня у Приморському краї РФ впав у лісі гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію "Транснефти", обірвавши лінії електропередач.