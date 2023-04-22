СМИ выяснили, какого оружия не хватает Украине, чтобы остановить наступление россиян

Украинские военные при выполнении боевых задач. Фото: Гвардия наступления/Telegram

В секретных документах Пентагона, проанализированных СМИ, говорится, что Вооруженным силам настолько не хватает зенитных средств, что они могут потерять контроль над своим небом в пользу России.

Об этом пишет The Times.

Читайте также:

Какого оружия не хватает ВСУ

Сверхсекретные документы Пентагона обнаружили слабые места в украинской армии и прозвучали тревожным звоночком.

Они показали, среди прочего, что Украине настолько не хватает зенитных средств, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в мае — как раз тогда, когда она готовится к наземному наступлению с целью возвращения утраченных территорий.

Согласно слитным данным документов, Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, предоставив ей крылья и систему GPS, позволяющую сбрасывать ее с военного самолета и самостоятельно долететь до намеченной цели, при этом самолет никогда не заходит в воздушное пространство противника и не подвергается огню.

Такая бомба, сброшенная с Су-34, стала причиной случайного удара по российскому городу Белгород, в результате которого были ранены по меньшей мере три человека. Аналитики связывают рост числа подобных инцидентов с резким увеличением количества российских военных полетов.

Украинские военные должностные лица теперь размышляют, как можно обеспечить воздушное прикрытие войскам в условиях наступательной операции. Союзники до сих пор не ответили на их просьбы о предоставлении самолетов F-16.

Напомним, 20 апреля, возле российского города Тулы на автотрассе к временно оккупированному Крыму, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.