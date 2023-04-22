ЗМІ з'ясували, якої зброї не вистачає Україні, щоб спинити наступ росіян

Українські військові під час виконання бойових завдань. Фото: Гвардія наступу/Telegram

У секретних документах Пентагону, які проаналізували ЗМІ, йдеться, що Збройним силам настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть втратити контроль над своїм небом на користь Росії.

Про це пише The Times.

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Зазначається, що надсекретні документи Пентагону виявили слабкі місця в українській армії і пролунали тривожним дзвіночком.

Вони показали, серед іншого, що Україні настільки бракує зенітних засобів, що вона може втратити контроль над своїм небом на користь Росії вже у травні — якраз тоді, коли вона готується до наземного наступу з метою повернення втрачених територій.

Згідно зі злитими даними документів, Росія вдосконалила свою бомбу ФАБ-500, надавши їй крила і систему GPS, що дозволяє скидати її з військового літака і самостійно долетіти до наміченої цілі, при цьому літак ніколи не заходить у повітряний простір противника і не наражається на вогонь.

Така бомба, скинута з Су-34, стала причиною випадкового удару по російському місту Бєлгород, в результаті якого було поранено щонайменше три людини. Аналітики пов'язують зростання кількості таких інцидентів з різким збільшенням кількості російських військових польотів.

Українські військові посадовці тепер розмірковують, як можна забезпечити повітряне прикриття військам в умовах наступальної операції. Союзники досі не відповіли на їхні прохання про надання літаків F-16.

Нагадаємо, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.