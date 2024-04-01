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Уничтожение российского самолета А-50 — в России впервые публично подтвердили смерть экипажа

1 апреля 2024 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уничтожение российского самолета А-50 — в России впервые публично подтвердили смерть экипажа
Самолет А-50У ПКС РФ. Фото: mil.in.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России впервые подтвердили смерть экипажа в результате сбития российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в январе. Недавно в публичном доступе появились имена погибших. 

Об этом стало известно из "книги памяти" Иваново, где назвали имени всех погибших.

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Как известно, на этом сайте назвали имени всех восьмерых погибших членов эпикажа, находившихся в самолете А-50 во время его падения в январе. В течение нескольких месяцев весь экипаж считался пропавшим без вести. Уже 23 марта они были награждены орденами.

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Погибший эпикаж самолета А-50 Фото: росСМИ

В то же время, реальную причину "неисправности" самолета они не называют, там уверяют, что произошла "крушение".

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Скриншот сообщения русских

Что известно об уничтожении самолета А-50 в январе

Напомним, Воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.

Однако 23 февраля украинские военные сбили еще один такой самолет. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря в 220 км от ближайшей линии фронта.

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