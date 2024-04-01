Уничтожение российского самолета А-50 — в России впервые публично подтвердили смерть экипажа
В России впервые подтвердили смерть экипажа в результате сбития российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в январе. Недавно в публичном доступе появились имена погибших.
Об этом стало известно из "книги памяти" Иваново, где назвали имени всех погибших.
Первое подтверждение гибели экипажа самолета А-50 в январе
Как известно, на этом сайте назвали имени всех восьмерых погибших членов эпикажа, находившихся в самолете А-50 во время его падения в январе. В течение нескольких месяцев весь экипаж считался пропавшим без вести. Уже 23 марта они были награждены орденами.
В то же время, реальную причину "неисправности" самолета они не называют, там уверяют, что произошла "крушение".
Что известно об уничтожении самолета А-50 в январе
Напомним, Воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.
Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.
Однако 23 февраля украинские военные сбили еще один такой самолет. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря в 220 км от ближайшей линии фронта.
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