Знищення російського літака А-50 — в Росії вперше публічно підтвердили смерть екіпажу

Літак А-50У ПКС РФ. Фото: mil.in.ua

У Росії вперше підтвердили смерть екіпажу внаслідок збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у січні. Нещодавно у публічному доступі з'явились імена загиблих.

Про стало відомо з "книги пам'яті" Іваново, де назвали імена усіх загиблих.

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Як відомо, на цьому сайті назвали імені усіх вісьмох загиблих членів епікажу, які перебували на літаку А-50 під час його падіння у січні. Упродовж декількох місяців увесь екіпаж рахувався зниклим безвісти. Вже 23 березня їх нагородили орденами.

Загиблий епікаж літака А-50. Фото: росЗМІ

Водночас реальну причину "несправності" літака вони не називають, там запевняють, що сталася "катастрофа".

Скриншот повідомлення росіян

Що відомо про збиття літака А-50 у січні

Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.

Проте 23 лютого українські військові збили ще один такий літак. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря за 220 км від найближчої лінії фронту.