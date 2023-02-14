Ситуация в Херсоне: обстрелы в городе

Снова погибшие, людей просят эвакуироваться: ситуация в Херсоне за сутки
За минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 54 раза, в результате чего погибли люди, а некоторые получили ранения. Людей просят уезжать из города, ведь интенсивность обстрелов растет. Об этом Новини.LIVE сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"Регион за минувшие сутки оккупанты обстреляли 54 раза. Сам город обстреляли 13 раз. Россияне обстреливали и сам Херсон, и всю правобережную Херсонщину всеми видами оружия — и артиллерией, и танками, и системами залпового огня. Отмечается увеличение обстрелов за счет минометов, калибра, потому что взрывы достаточно мощные" , — сказал Хлань.
По его словам, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли два человека, трое получили ранения.
"Видим печальную статистику, что каждый день есть погибшие и раненые. Поэтому пребывание в городе Херсон становится достаточно опасным для граждан. По возможности лучше эвакуироваться, найти более безопасное место в стране. Ситуация остается сложной. Даже по статистике можно наблюдать, что интенсивность обстрелов увеличивается", — добавил Хлань.
Напомним, 12 февраля российские оккупационные войска атаковали Херсонщину 42 раза. В результате чего повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, погибли три гражданских человека.