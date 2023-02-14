Ситуация в Херсоне: обстрелы в городе

Враг продолжает обстреливать Херсон из артиллерии

За минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 54 раза, в результате чего погибли люди, а некоторые получили ранения. Людей просят уезжать из города, ведь интенсивность обстрелов растет. Об этом Новини.LIVE сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Регион за минувшие сутки оккупанты обстреляли 54 раза. Сам город обстреляли 13 раз. Россияне обстреливали и сам Херсон, и всю правобережную Херсонщину всеми видами оружия — и артиллерией, и танками, и системами залпового огня. Отмечается увеличение обстрелов за счет минометов, калибра, потому что взрывы достаточно мощные" , — сказал Хлань.

По его словам, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли два человека, трое получили ранения.

"Видим печальную статистику, что каждый день есть погибшие и раненые. Поэтому пребывание в городе Херсон становится достаточно опасным для граждан. По возможности лучше эвакуироваться, найти более безопасное место в стране. Ситуация остается сложной. Даже по статистике можно наблюдать, что интенсивность обстрелов увеличивается", — добавил Хлань.

Напомним, 12 февраля российские оккупационные войска атаковали Херсонщину 42 раза. В результате чего повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, погибли три гражданских человека.