Ситуація в Херсоні: обстріли в місті

Ворог продовжує обстрілювати Херсон з артилерії

За минулу добу Херсонщину ворог обстріляв 54 рази, в результаті чого загинули люди, а деякі отримали поранення. Людей просять виїжджати з міста, адже інтенсивність обстрілів зростає. Про це Новини.LIVE повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Регіон за минулу добу окупанти обстріляли 54 рази. Саме місто обстріляли 13 разів. Росіяни обстрілювали і сам Херсон, і всю правобережну Херсонщину усіма видами зброї — і артилерією, і танками, і системами залпового вогню. Зазначається збільшення обстрілів за рахунок мінометів, причому крупного калібру, бо вибухи доволі потужні", — сказав Хлань.

За його словами, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули двоє людей, троє отримали поранення.

"Бачимо сумну статистику, що кожен день маємо загиблих і поранених. Тому перебування в місті Херсон стає доволі небезпечним для громадян. По можливості краще евакуюватися, знайти більш безпечне місце в країні. Ситуація залишається складною. Навіть зі статистики можна спостерігати, що інтенсивність обстрілів збільшується", — додав Хлань.

Нагадаємо, 12 лютого російські окупаційні війська атакували Херсонщину 42 рази. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру. Окрім того, загинули троє цивільних людей.