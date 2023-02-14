Ситуація в Херсоні: обстріли в місті

Знову загиблі, людей просять евакуюватися: ситуація в Херсоні за добу
За минулу добу Херсонщину ворог обстріляв 54 рази, в результаті чого загинули люди, а деякі отримали поранення. Людей просять виїжджати з міста, адже інтенсивність обстрілів зростає. Про це Новини.LIVE повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
-
Білоцерківський завод "Еталон" виставили на продаж: яка стартова ціна
-
Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого
-
Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів
-
Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук
-
Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік
-
Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом
-
Спиртне та сигарети дорожчають: як змінилася вартість
-
"Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження
-
Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини
-
Ллойд на Рамштайн-зустрічі заявив, що Захід допоможе Україні контратакувати: коли це станеться
"Регіон за минулу добу окупанти обстріляли 54 рази. Саме місто обстріляли 13 разів. Росіяни обстрілювали і сам Херсон, і всю правобережну Херсонщину усіма видами зброї — і артилерією, і танками, і системами залпового вогню. Зазначається збільшення обстрілів за рахунок мінометів, причому крупного калібру, бо вибухи доволі потужні", — сказав Хлань.
За його словами, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули двоє людей, троє отримали поранення.
"Бачимо сумну статистику, що кожен день маємо загиблих і поранених. Тому перебування в місті Херсон стає доволі небезпечним для громадян. По можливості краще евакуюватися, знайти більш безпечне місце в країні. Ситуація залишається складною. Навіть зі статистики можна спостерігати, що інтенсивність обстрілів збільшується", — додав Хлань.
Нагадаємо, 12 лютого російські окупаційні війська атакували Херсонщину 42 рази. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру. Окрім того, загинули троє цивільних людей.