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Выросло количество жертв подрыва Каховской ГЭС: последние данные

19 июня 2023 21:28
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Выросло количество жертв подрыва Каховской ГЭС: последние данные
Спасатель ликвидирует последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Игорь Клименко
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли уже 18 человек. Вместе с этим, еще 31 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом свидетельствуют последние данные министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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"Вода продолжает отступать. Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов. Наши спасатели в сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды", — сообщил он.

Клименко сообщил, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3773 человека и 284 животных.

"К сожалению, погибли 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести - 31 человек. Ищем каждого ", — заявил глава МВД.

ГЭС
Фото: скриншот
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Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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