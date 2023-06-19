Выросло количество жертв подрыва Каховской ГЭС: последние данные
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли уже 18 человек. Вместе с этим, еще 31 человек считаются пропавшими без вести.
Об этом свидетельствуют последние данные министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Жертв подрыва Каховской ГЭС стало больше
"Вода продолжает отступать. Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов. Наши спасатели в сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды", — сообщил он.
Клименко сообщил, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3773 человека и 284 животных.
"К сожалению, погибли 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести - 31 человек. Ищем каждого ", — заявил глава МВД.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.