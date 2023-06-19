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Зросла кількість жертв підриву Каховської ГЕС: останні дані

19 червня 2023 21:28
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Зросла кількість жертв підриву Каховської ГЕС: останні дані
Рятувальник ліквідовує наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Ігор Клименко
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС загинуло вже 18 осіб. Разом із цим, ще 31 особу вважають зниклими безвісти. 

Про це свідчать останні дані міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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"Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води", — повідомив він.

Клименко повідомив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали 3 773 людини та 284 тварин.

"На жаль, загинули 18 осіб. 14 — від утоплення, 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти — 31 особа. Шукаємо кожного", — заявив глава МВС.

ГЕС
Фото: скриншот
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 Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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