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Выросло количество жертв подрыва Каховской ГЭС: последние данные

20 июня 2023 22:01
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Число жертв возросло до 21 человека — последствия подрыва Каховской ГЭС
Затоплены дома в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате подрыва Каховской ГЭС количество погибших возросло до 21 человека. Еще 28 получили ранения, также многие дома остаются затопленными.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Как сообщается, из-за зверских действий врага растет количество погибших и раненых. Следовательно, в настоящее время погиб 21 человек, в том числе пять — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 — ликвидаторы последствий. Кроме того, еще 595 домов Херсонской области остаются подтопленными.

"Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", подчеркнул Клименко.

Он добавил, что специалисты регулярно берут пробы технической и питьевой воды, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. Пока всю воду местным жителям доставляют волонтеры и власть.

  • Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал обновленные экологические данные в результате подрыва Каховской ГЭС. Следовательно, площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии, а пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру.

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