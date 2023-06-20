Число жертв возросло до 21 человека — последствия подрыва Каховской ГЭС

Затоплены дома в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В результате подрыва Каховской ГЭС количество погибших возросло до 21 человека. Еще 28 получили ранения, также многие дома остаются затопленными.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

Жертвы в результате подрыва Каховской ГЭС

Как сообщается, из-за зверских действий врага растет количество погибших и раненых. Следовательно, в настоящее время погиб 21 человек, в том числе пять — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 — ликвидаторы последствий. Кроме того, еще 595 домов Херсонской области остаются подтопленными.

"Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что специалисты регулярно берут пробы технической и питьевой воды, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. Пока всю воду местным жителям доставляют волонтеры и власть.

Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS 1/3 _ 3

Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал обновленные экологические данные в результате подрыва Каховской ГЭС. Следовательно, площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии, а пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру.