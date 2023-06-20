Число жертв возросло до 21 человека — последствия подрыва Каховской ГЭС

Выросло количество жертв подрыва Каховской ГЭС: последние данные
В результате подрыва Каховской ГЭС количество погибших возросло до 21 человека. Еще 28 получили ранения, также многие дома остаются затопленными.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Жертвы в результате подрыва Каховской ГЭС
Как сообщается, из-за зверских действий врага растет количество погибших и раненых. Следовательно, в настоящее время погиб 21 человек, в том числе пять — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 — ликвидаторы последствий. Кроме того, еще 595 домов Херсонской области остаются подтопленными.
"Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", — подчеркнул Клименко.
Он добавил, что специалисты регулярно берут пробы технической и питьевой воды, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. Пока всю воду местным жителям доставляют волонтеры и власть.
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Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Жителям Херсонской области доставляют питьевую и техническую воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал обновленные экологические данные в результате подрыва Каховской ГЭС. Следовательно, площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии, а пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру.